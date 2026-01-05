俳優の笠松将（33）が4日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演した。この日はディズニープラスで独占配信中の「ガンニバル」で共演した笠松とモデルで俳優の澤井一希が登場。占い師・シウマ氏による身の回りの数字から運気を判断し、開運へ導くオリジナル占術「数意学」の占いを受けた。「いわゆるお芝居ってなったとき、ヒーローとヒール、良い人と悪い人ってなったときに、悪い人の