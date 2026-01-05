お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏（49）が3日、日本テレビ「ニッポン人の頭の中」（土曜後11・30）に出演した。番組では、昨年大ブレークした津田に関する検索ワードを調査。3位「ユニクロ」「年齢」、2位「わけわからん」、1位「嫁」だった。津田は「あっ、しゃべくり007か！」と昨年12月放送の同局「しゃべくり007」に津田の妻が電話出演したことが理由と推測した。進行役の藤井貴彦アナウンサーは「奥さまのご実家が