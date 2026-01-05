俳優の竹内涼真（３２）が５日、東京・六本木のテレビ朝日で行われた同局系の主演ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」（１３日スタート。火曜、後９・００）の制作発表記者会見に井上真央（３８）、瀬戸康史（３７）、渡辺大知（３５）とともに出席した。キャストは新年らしく和装で登壇。竹内は「おもしろいドラマができました。楽しみにしていてください」と自信をのぞかせた。会見内で今年の抱負を問われると、竹