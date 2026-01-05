2026年1月1日に完結をを迎えた人気ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と、モンチッチのコラボレーション商品が2026年1月12日（月・祝）より全国のモンチッチオフィシャルショップやEC・キャラクター専門店にて発売される。 作品のダークでミステリアスな世界観を黒×赤のツートーンで表現し、「Stranger Things」ロゴのスタイが引き立つデザイン。ボール