お笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一が５日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。使い捨てカイロに関するトリビアを投稿した。滝沢はファスナー付きプラスチック・バッグに入れた使い捨てカイロの画像を添付し「カイロはこうすると長持ちします」と紹介。続けて「新幹線などの長時間移動や室内が長い時はカイロをジップロックに入れると温かさが一時停止します。外に出る前に取り出して振ると再び温かくなるので、長持ちしてごみ