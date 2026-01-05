お笑いコンビ・よゐこの濱口優、南明奈夫妻が、５日に更新されたＴＢＳラジオのポッドキャスト「はなさく生命ＰｒｅｓｅｎｔｓバービーのＩ’ｍＯＫ？」にゲスト出演した。２人は２０１８年に結婚した。濱口は「お付き合いしてる時は２人で外食してることが多くて。その時に（南が）いっつも言うてたのが『結婚したら私、料理頑張る』と。『だから今は外食で。お仕事も忙しいし、外食でゴメンね』みたいな」と明かした。