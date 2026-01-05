2026年の年頭にあたり、SAPジャパン 代表取締役社長鈴木洋史氏は年頭所感として、以下を発表した。○AI本格活用の年 - パートナー主導型でお客様の企業変革に伴走-新年明けましておめでとうございます。2025年は、世界経済の不確実性が続く中にあっても、日本では将来の成長を見据えた前向きな投資が広がった一年でした。日々皆様とお話しする中で、コスト削減や効率化にとどまらず、次の成長に向けて「ビジネスのあり方そのもの