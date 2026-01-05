ダスキンが展開する「ミスタードーナツ」は1月9日、チョコレートブランド「ゴディバ」と共同開発したドーナツ全5種類を発売する。販売期間は2月中旬までを予定しており、順次販売終了となる。今回登場するのは、ミスタードーナツとゴディバの節目を祝うアニバーサリーコレクション。2026年に日本創業55周年を迎えるミスタードーナツと、創業100周年のゴディバがタッグを組んだ特別企画となっている。ミスド×ゴディバドーナツ5種