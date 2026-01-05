台湾発のティーカフェ『ゴンチャ』は、冬季限定ドリンク「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」を2026年1月6日から全国の店舗で発売する。真っ白な杏仁豆腐と、マンゴーの鮮やかな色合いが重なり、まるで雪景色のような見た目が楽しめる一杯に仕立てた。◆雪見杏仁 マンゴーミルクティーICED/Mサイズ:税込670円初登場となる「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」は、ゴンチャで人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせ、輝く雪景色をイメージし