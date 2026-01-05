【フォトジェニックリカ ミスティックワンダーランド】 1月24日発売予定 価格：7,700円 タカラトミーは着せ替え人形「フォトジェニックリカ ミスティックワンダーランド」を1月24日発売する。価格は7,700円。 本商品はおとぎ話がテーマ。関節が可動し様々なポーズをとらせられるフォトジェニックリカに、ふわふわのウサギの耳のカチューシ