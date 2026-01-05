ロッテは５日、仕事始めを迎えて、高坂俊介球団社長が球団職員らに年頭のあいさつを行った。５６勝８４敗３分けで、８年ぶりにパ・リーグ最下位に沈んだ昨季を「チーム、球団として中長期的に目指す姿を掲げる中でリーグ最下位と非常に悔しいシーズンでした。多くのファン・スポンサーの方々による応援・サポートの下、コロナ禍前、２０１９年頃までと比べチーム部門の予算は２倍近くに増やした中での結果であり、過去最下位に