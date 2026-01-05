フジテレビの人気番組「密着！１５人大家族うるしやま家」で密着を受けている漆山家の長女・海音（かのん）が５日、鈴木奈々や村重杏奈らを有する芸能事務所「ツインプラネット」に所属したことを発表した。海音はチャンネル登録者数５０万人を誇る家族のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの撮影・編集を１人で行う傍ら、自身の個人ＹｏｕＴｕｂｅや各ＳＮＳなどでも精力的に活動。今後、さらにタレントとしても躍進すべく心機一転事