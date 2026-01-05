◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝京都成章38―19東福岡（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）2度目の決勝進出を果たした京都成章・関崎大輔監督は「自分たちのやるべきことができた」と選手たちを頼もしげに見つめた。12―5と1トライ1ゴール差での折り返しとなったが、後半はBK陣のサインプレーが立て続けに決まりトライを量産。後半12分にはCTB森岡のトライ（ゴール成功）で一時は33点差をつけるなど圧倒した