2月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート女子の高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）らが所属する「チーム・ゴールド」が5日、長野市エムウェーブで練習を公開した。最大4種目での出場となる4度目の五輪に向け、高木は「いよいよ始まるなという気持ちと、時間に追われている慌ただしさの両方がある」と言い「限りある時間を最大限有効活用していきたい」と大舞台を見据えた。五輪での最大のターゲットは本職15