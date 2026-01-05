子どもの「やりたい」を応援したい気持ちは、どのママにも共通しているでしょう。でも習いごとは家庭の事情、仕事の時間、下の子のケア、そして送迎の負担が重なると、どこかにムリが生じます。投稿者さんは、小学2年生の娘さんがダンス教室で上のクラスへ進むチャンスをもらったものの、家庭の体制が追いつかずに悩んでいるそう。今回はママが直面する現実と選択について考えていきましょう。『娘は週1でダンス教室に通っています