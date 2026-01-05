J1アビスパ福岡が5日、福岡市の雁の巣球技場で今季初の全体練習を行った。昨年指揮した金明輝氏（44）の言動に複数のコンプライアンスに抵触する事実があったとして、急きょ契約を解除。チームに激震が走る中、後任に決まった塚原真也暫定監督（40）は「しっかりした選手がいて、今までアビスパが培ってきた文化は崩れないと思う」と力を込めた。塚原暫定監督は2024年から2年間、福岡でコーチ、ヘッドコーチを歴任。昨季は練習