（医）メビア（神奈川）は１２月３１日、事業を停止し、事後処理を鶴田進弁護士（土屋総合法律事務所、東京都中央区銀座１−８−２１）へ一任した。負債総額は約１８億円（２０２４年３月期決算時点）。２０１０年４月にＪＲ戸塚駅前の商業施設内で「戸塚駅前鈴木眼科」を開院。好立地、年中無休の利便性が評価され、多くの患者を受け入れていた。また、理事長がメディアへも露出して集患していた。しかし、人件費や設備費