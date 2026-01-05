知人女性が住むマンションに侵入して電化製品など約200点を盗んだ疑いで、会社員の男（35）が再逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで再逮捕されたのは、静岡県伊豆の国市富士見に住む会社員の男（35）です。 警察によりますと、男は2025年12月中旬、静岡県長泉町の知人女性（28）が住むマンションから、電化製品や生活用品など約200点（時価合計約40万円）を盗んだ疑いが持たれています。 男は、2025年11月30日に知人女性へ