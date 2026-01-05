新しい年が始まり多くの人が5日仕事始めを迎えました。JR新潟駅前では、正月休みが終わりいつもの通勤風景が戻ってきました。 23歳会社員男性 「新年なので清らかというか新しく頑張ろうという気持ちでいきたい」 40代会社員女性 「長い休みだったので体がなまってしまっているとは思うが気を引き締めてやりたい」 花角知事は、年頭の挨拶で今年も人口減少対策や県内経済の活性化などについて取り組むとしました。 また