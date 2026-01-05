吉田優利が自身のインスタグラムを更新。アレルギー体質だったことを告白すると同時に、初めて「猫カフェ」を訪問したことを投稿した。【写真】アレルギーの克服へ、病床での写真も公開した吉田優利「私すごくアレルギー体質だから猫カフェに行く事なんて一生ないと思ってました、（家におとなしい犬が1人いますが笑）」と投稿は意外な告白から始まった。それでも猫カフェでは、手の平に乗せた菓子を食べる猫を楽しそうに見つめる