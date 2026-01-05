笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次（56）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！〜土曜日です〜」（土曜深夜0・00）に出演。2026年の目標を語った。番組では相方の山本圭壱や河合郁人ら出演者が今年の目標を順番に語った。最後に加藤の番となり、「もうやるよ、今年は」といきなり宣言し「髪さらに伸ばしてやる。髪はもう伸ばすって決めた、今年は」と誓った。昨年から長髪スタイルに変更した加藤は「1回、襟足切