２０２６年最初の取引となる大発会を迎えた５日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、昨年１２月３０日の終値（５万３３９円４８銭）と比べて、１６００円超上昇した。取引時間中としては、昨年１１月４日以来、２か月ぶりに５万２０００円台を推移している。取引開始に先立って行われた式典で、片山財務相は、高市早苗氏が「ガラスの天井」を破って女性初の首相となったことに言及し、「相場も天井破りの高値を