シンガーソングライターの甲田まひる（24）が5日、13年間所属していたSony Music Artists Inc.(SMA)との契約終了を報告。同社の公式サイトや甲田のSNSを通じて発表された。同社公式サイトで「突然のご報告となりますが、この度、私 甲田まひるは、13年間所属しておりましたSony Music Artists Inc.(SMA)との契約を終了する運びとなりました」と報告。「業界に飛び込み、右も左も分からなかった当時小学生だった私を受け入れ