TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、5日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。きょう仕事始めの人に向けて“エール”を呼びかけた。【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子6時台に「おはようございます。今朝のおめざめいかがでしょうか」とあいさつ。「きょうから仕事始めという方が多いかもしれませんね。ただなかなかね、お正月休みから心と体が戻りません