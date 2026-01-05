小寒の日の５日、長野県諏訪市の諏訪湖岸で、湖面に張った氷が寒暖差で収縮を繰り返してせり上がる現象「御神渡（おみわた）り」の兆候をつかむための観察が始まった。地球温暖化の影響で２０１８年を最後に出現しておらず、今冬も出現しなければ８季連続で、過去最長だった戦国時代の記録（１５０７〜１４年）に並ぶ。この日は午前６時半から、同市の八剱（やつるぎ）神社の宮坂清宮司（７５）と氏子総代２１人が湖面の状態を