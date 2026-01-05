DeNAは5日、昨季阪神でプレーしたジョン・デュプランティエ投手（31）＝193センチ、103キロ、右投げ左打ち＝を獲得したと発表した。背番号は0。来日1年目の昨季は先発で6勝3敗、防御率1.39の好成績でリーグ優勝に貢献した。米大リーグでは2019年にダイヤモンドバックスでメジャーデビューし、通算19試合に登板して1勝4敗、防御率6.70。