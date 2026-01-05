俳優竹内涼真（32）が5日、主演するテレビ朝日系連続ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（13日放送開始、火曜午後9時）の制作発表会見に登壇した。人気作家・横関大氏の江戸川乱歩賞受賞作を実写化したヒューマンラブミステリー。竹内は、23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じる。昨年はTBS系「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、Netflix映画「10DANCE」など話題作に続けて出演した。新年らしい晴れ着姿で登場し「僕が