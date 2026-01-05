【クアラルンプール（マレーシア）＝松尾幸之介】歌手の乃紫（25）が3日、現地で日本文化を届ける音楽イベント「Anime Fantasia」に出演した。AKB48の海外姉妹グループ、KLP48と歌手の鈴木愛理（31）との3マンライブ。「noa」コールが沸き起こる中、白タンクトップに赤いパンツスタイルで登場すると「Hallo、Everyone！Happy new year！」とあいさつ。バンドの生演奏をバックに「初恋キラー」「ヘントウタイ」を連続で披露した。