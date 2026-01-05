歌舞伎俳優の中村鷹之資が東京・新橋演舞場「初春大歌舞伎」（２７日千秋楽）昼の部「鳴神」で鳴神上人役を中村福之助とのダブルキャストで勤めている。父の中村富十郎さん（２０１１年死去、享年８１）も演じた鳴神上人に初役で挑む鷹之資は、品格ある高僧が雲の絶間姫（大谷廣松）の色気に惑わされ次第に墜落していく様子をユーモアを交えて表現。怒り心頭で柱を巻くようにみせる柱巻きの見得、不動明王の姿をかたどる不動の