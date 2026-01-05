◆全国高校ラグビー第７日（５日・花園ラグビー場）京都成章３８―１９東福岡準決勝第１試合は、京都成章（京都）が東福岡（福岡第一）に３８―１９で勝利。２０２１年以来、５大会ぶりの決勝進出を決め、初優勝に王手をかけた。先制は京都成章。前半９分、トライエリア前のスクラムを起点に、９次攻撃を重ねてロックの土肥祐斗（３年）がトライ。同２３分は、相手トライエリア目前の接点からボールを持ちだしたフッカ