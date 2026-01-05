１月５日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（芝２０００メートル＝１０頭立て）はステラスペース（牡３歳、美浦・武藤善則厩舎、父レイデオロ）が逃げ切り勝ちで２勝目を挙げ、オープン入りを果たした。勝ち時計は２分１秒１（良）。五分のスタートから無理せず主導権を奪うと、１０００メートル通過６１秒５のスローペースに持ち込んだ。余力十分で迎えた直線は最後までしぶとく粘って逃げ切った。武藤雅騎手は「マイペースで自分