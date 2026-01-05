俳優の伊藤歩さん（４５）、細谷祐介さん（３１）が結婚したことを、それぞれのＳＮＳで公表しました。 【写真を見る】【 伊藤歩（４５） ＆ 細谷祐介（３１） 】結婚を発表「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信」伊藤歩さん、細谷祐介さんは、連名で文書をアップし「私事ではございますが、私共、細谷祐介と伊藤歩は、約二年間の交際を経て、入籍いたしました