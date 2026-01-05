マラソン解説者で早大OBの瀬古利彦（69）氏が5日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。2、3日に行われた箱根駅伝について解説した。往路優勝した青学大が、復路も5時間19分26秒で制し、従来の大会記録を大幅に更新する10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。往路、復路とも大会新記録の快走で2度目の総合3連覇は大会史上初の快挙。原晋監督（58）は監督として歴代単独最多の9度目