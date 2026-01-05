J2札幌が、J3讃岐のDF内田瑞己（26）を獲得することが5日までに分かった。きょうにも正式発表される。内田は国士舘大から22年にJ3讃岐に入団し、23年に当時J2だった町田に完全移籍。24年から期限付き移籍した讃岐で2シーズンを過ごし、74試合1得点と主力として活躍した。右サイドバックで豊富な運動量を生かした上下動、攻守における1対1の強さが武器。クロスにも定評があり、タイプは違うが今オフに横浜に完全移籍したMF近藤