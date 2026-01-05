けさ、川崎市の明治大学生田キャンパスから馬1頭が逃げ出し、住宅地が一時騒然としました。【写真を見る】仕事始めの街中を馬が徘徊明治大学・馬術部の馬が逃走か警察車両に誘導され無事大学へ戻るけが人なし川崎市多摩区車道の真ん中を堂々と走る1頭の馬。きょう午前7時半ごろ、川崎市多摩区三田で「馬が1頭徘徊している」と警察に通報がありました。警察によりますと、明治大学馬術部が管理している馬が住宅地へ逃げ出し