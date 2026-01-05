お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が5日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。自身の体調について驚きの告白をした。2026年の抱負を書き初めで発表したレギュラー陣。「期す」とした澤部は「“万全を期す”の期すですね。覚悟を決めるという、まず一つ目は体調とかを含めて万全を期す」と説明した。しかし「ぽかぽかが始まって丸3年、万全だったことがたぶん一度もない」と明かすと、スタ