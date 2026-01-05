プロ野球・西武は5日、今シーズンのチームスローガン「打破」を発表。会見で西口文也監督は「打ってほしいという意味を込めて」と打撃陣の奮起に期待しました。昨季5位の西武は、チーム打率.232、得点410はいずれもパ・リーグ最下位。西口監督は「昨シーズンは守り勝つ野球を掲げていたが、やっぱり守るだけじゃ勝てない、打たなきゃ勝てない。打って打って上を目指していくという意味を込めて」と新スローガンへの思いを明かしま