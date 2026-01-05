食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年1月4日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。新年もオーケーでお得に...！●紀文 肉まん（1個）メーカー希望小売価格280円のところ、4.1割引の164円に。●キッコーマン うちのごはん 白菜のうま煮（2人前）メーカー希望小売価格237円のところ、3.9割引の138円に。浅草・青葉台店では取り扱いがあ