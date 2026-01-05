ＮＣＤは後場急伸し、昨年来高値を更新している。米ミリ・キャピタル・マネジメントは５日午後１時２０分ごろ、関東財務局へ大量保有報告書を提出した。新たにＮＣＤの株式について５％を超えて保有していることが明らかになり、需給思惑的な買いが流入している。大量保有報告書によると、ミリ・キャピタル・マネジメントの保有割合は５．０７％。報告義務発生日は１２月２２日。保有目的については「投資（ファンド及び投資一任