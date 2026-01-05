フライングガーデンが３日続伸し昨年来高値を更新している。この日発表した２５年１２月度の月次業績で、既存店売上高が前年同月比７．９％増となり、２０カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。なお、全店売上高は同９．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS