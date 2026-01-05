午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０２６、値下がり銘柄数は５２０、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、機械、電気機器、証券・商品、電気・ガス、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS