サンフレッチェ広島は5日、7選手と2025明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したことを発表した。契約更新が発表されたのはGKヒル袈依廉、DF山〓大地、DFキム・ジュソン、MF新井直人、MF東俊希、MFトルガイ・アルスラン、FWジャーメイン良の7選手。昨年2月に早稲田大学から加入したヒル袈依廉は未だ公式戦の出場はなく、山崎は昨シーズンの公式戦11試合に出場。キム・ジュソンは昨年夏にFCソウルから加入し、ここまで公式戦通