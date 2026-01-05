ヘディング、右足、そして最後は左足のヒール。圧巻の３発だった。現地１月４日に開催されたラ・リーガ第18節でレアル・マドリーはベティスと対戦。５−1で圧勝した。この一戦で輝きを放ったのが、絶対エースのキリアン・エムバペに代わって先発したゴンサロ・ガルシアだ。20分、エリア外左のFKからヘディングシュートを叩き込むと、50分には、味方のロングパスを胸でコントロールし、そのまま強烈な右足のボレーシュートを