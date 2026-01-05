5日14時現在の日経平均株価は前営業日比1522.66円（3.02％）高の5万1862.14円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1026、値下がりは520、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を409.13円押し上げている。次いで東エレク が262.73円、ＳＢＧ が153.22円、ファストリ が50.54円、フジクラ が35.26円と続く。 マイナス寄与度は