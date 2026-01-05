★魅力たっぷりの茨城県！★３０年来の仲良しのお二人が、茨城県の魅力を聞き込み調査！冬の今こそ行くべき絶品グルメや絶景スポットが盛りだくさん！【出演者】小島奈津子・近藤サト＜今回ご紹介した店舗＞★笠間稲荷神社★道の駅かさま栗ノ絲笠間和栗0.5ミリ極細モンブラン900円活龍モンブラン担々麵1600円★袋田の滝※ライトアップは1月12日（月）まで★光がつくる“Art”水郷桜イルミネーション＠霞ケ