2026年1月4日、台湾メディアの自由時報に「映画『ひゃくえむ。』Netflix（ネットフリックス）配信の翻訳で惨事、トンデモ字幕で大炎上」とした記事が掲載された。記事は、日本のアニメ映画「ひゃくえむ。」がNetflixに登場したことに言及し、「本来であればファンが喜んで再視聴する機会となるはずだったが、新たな論争を引き起こし、多くの視聴者から『この字幕はいったい何を訳しているのか』と激しい批判が噴出した」と伝えた。