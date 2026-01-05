海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が2025年12月18日に始まって以降、「離島免税」政策を利用する人が急増している。海南省海口市の税関が1月2日に発表した統計によると、元日に合わせた3連休の初日となった1月1日、同政策を利用した購入件数は前年同日比30％増の14万8000件、利用者数は同45．8％増の延べ3万2000人、売上高は同93．8％増の2億5100万元（約56億4750万円）に達した。1日と2日の2日間の売上高は同121．5％増の5