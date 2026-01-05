韓国の国民的俳優として知られていた俳優のアン・ソンギさんが５日、死亡したと所属事務所・ＡＲＴＩＳＴカンパニーが公式ＳＮＳで発表した。１月１日に、７４歳の誕生日を迎えたばかりだった。同社は「俳優・アン・ソンギさんが２０２６年１月５日午前９時、享年７４歳で死去しました」と報告。続けて「アン・ソンギさんは演技に対して深い使命感と変わらぬ誠実さで、大韓民国における大衆文化の歴史とともに歩んで来ました」