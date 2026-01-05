◇第105回全国高校ラグビー大会準決勝京都成章38―19東福岡（2026年1月5日東大阪市・花園ラグビー場 ）京都成章が東福岡（福岡第1）を下し、準優勝した100回大会以来、5大会ぶり2度目の決勝進出を果たした。前半を12―5とリードして折り返すと、後半開始直後にCTB森岡がトライを挙げ、その後もトライを重ねて点差を広げた。秋田工、天理、常翔学園に続く史上4校目となる東福岡の花園通算100勝目はならなかった。