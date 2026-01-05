巨人は5日、ジャイアンツU15ジュニアユースの片岡保幸監督、女子チームの田中美羽選手ら4人を1月6日から9日間の日程で、中央アメリカのニカラグア共和国へ指導者派遣すると発表した。スポーツ振興を通じた国際貢献を目的としてJICA（独立行政法人国際協力機構）と締結した連携協定に基づく派遣。現地ではU23、U15の男子代表や女子チーム代表などを対象としたクリニックを行う。男女の日本代表経験者が共同で指導にあたって競技